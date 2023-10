OTSUSTATUD! Nursipalu harjutusvälI laiendatakse julgeoleku kaalutlustel kiirendatud korras

„Reaalsus on see, et Venemaa jätkuv agressioon Ukrainas kestab ja Venemaa oli ja on suurimaks Eesti julgeolekuohuks. Seetõttu on Eesti riigikaitse kiireloomuline tugevdamine vältimatu. Oleme suurendanud kulusid riigikaitsele, soetanud ja soetamas uut relvastust ja laskemoona ning suurendamas nii ajateenijate kui maakaitsjate arvu. Seetõttu on vältimatu ka väljaõppetingimuste parandamine ning üks kriitiline osa väljaõppeks on arendada harjutussväljakuid. Lisaks on ülioluline, et Eesti kaitsmist saaksid siinsetes tingimustes harjutada meie liitlased, nende seas Võrus asuv USA üksus,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Valitsus otsustas harjutusvälja laiendada julgeoleku kaalutlustel kiirendatud korras, milleks seadus lubab kasutada riigikaitselist erandit.

„Pingelise julgeolekukorra tõttu ei ole meil mingit võimalust venitada, kaitsevõime suurendamisega tuleb minna maksimaalse tempoga edasi. Usun, et inimesed mõistavad selliste otsuste vajalikkust nii Võrumaal kui kogu Eestis. Meil on vaid üks Eesti mida kaitsta ning arendada ning vabaduse hoidmise nimel peame olema valmis ka sellisteks otsusteks nagu Nursipalu harjutusvälja laiendamine,“ ütles Pevkur.

Minister märkis, et riigikaitselise erandi kasutamine ei tähenda, et mõjud keskkonnale tähelepanuta jääksid ja juba tehtud hindamised näitavad, et piiratud mahus tegutsedes on negatiivne mõju keskkonnale välistatud.

„Otsusega kinnitati harjutusvälja uued piirid. Oluline on mõista, et otsuse järel saab ellu viia vaid tegevusi, mille mõjud keskkonnale on välistatud. See tähendab väga piiratud mahus tegevusi nagu näiteks kavandatud raadamisaladel metsa maha võtmist ja seal väikesekaliibrilistest relvadest laskmist septembrist jaanuari lõpuni. Teiste tegevuste lubamiseks tuleb teha mõjude hindamine ja kavandada leevendavad meetmed. Alles siis saab valitsus anda loa nende tegevuste elluviimiseks. Suurekaliibriliste relvadega laskmist tänase valitsuse otsusega lubatud ei ole,“ selgitas kaitseminister.

Valitsuse otsusega algatati ka Natura asjakohane mõju hindamine. Lisaks hinnatakse eraldiseisvalt muid keskkonnale avalduvaid mõjusid. Nende koostamiseks viiakse läbi inventuure ja uuringuid, näiteks on töös müra ja vibratsiooni uuring. Huvilised saavad kõigi mõjuhinnangutega tutvuda enne tegevust lubava valitsuse otsuse andmist.

Teise otsusena kinnitas valitsus kompensatsioonimeetmed kohalikele omavalitsustele, et leevendada harjutusvälja kasutamisega kaasnevaid olulisi häiringuid. See iga-aastane meede suureneb miljoni euro võrra 1,35 miljoni euroni, samuti laieneb seda saavate kohalike omavalitsuse ring üheksalt 16-le.