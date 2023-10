„OLUKORD ON VÄGA NUKKER!“ Kuidas läheb ilmataadi pahanduste pärast katusest ilma jäänud inimestel?

Ilmataadi pahameele eest pole keegi täiesti kaitstud. Kindlasti on Õhtulehega suhelnud inimesed vaid väike osa neist, kes tegelikult tormide tõttu kannatada said. Selliseid inimesi on terve Eestimaa täis – ja kes neid aitab? Kindlustuse peale kõik kindlasti loota ei saa. Omavalitsused ei saa ju ka kõikidele majadele uusi katuseid ehitada. Lõpuks on kinnistu omanikud oma hädadega täiesti üksinda. Kui just ei tule heasüdamlik naaber või lihtsalt kaaskodanik, kes abikäe ulatab.