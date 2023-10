Komisjon peab SALKi tegevust keelatud annetuseks, neljal erakonnal tuleb kodanikuühendusele maksta

ERJK juht Liisa Oviir selgitab Õhtulehele, et komisjon otsustas neljapäeval, et SA Liberaalne Kodanik tegi viimaste valimiste ajal toiminguid, mis kuuluvad teenuse alla. Erakonnad kasutasid seda teenust tasu maksmata. Erakonna seadus ütleb aga, et juriidilise isiku käest ei tohi võtta annetust. Järelikult oli see keelatud annetus ja vastavalt seadusele tuleb keelatud annetus tagastada.