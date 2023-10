Grünthal riigikogust ei lahku: miks ma peaksin?

Intervjuus ERRile ütles Grünthal, et ei usu, et riigikogust lahkub. „Miks ma peaksin, kui valijaid on mulle oma hääled andnud. Ja kui te vaatate mu Facebooki lehele, kui palju on seal toetusi. Ma ei oleks uskunud, et nii palju toetatakse,“ ütles Grüntal, et ei leia, et oleks kellelegi midagi võlgu.

Ta lisas, et EKRE põhimõtted on talle endiselt südamelähedased. „See, mida Martin Helme ajab,

see on õige ja ma toetan neid alati. See, et ma erakonnast lahkun, ei tähenda seda, et ma hülgaks ka need põhimõtted.“

Kalle Grünthal teatas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et lahkub Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast.

„Alates eelmisest nädalast olen olnud meedia ülivõimsa tähelepanu all seoses kuluhüvitiste teemaga, mis seonduvad kütusekaardi kasutamisega. Et tähelepanu minu isiku osas jätkuvalt üleval hoida, on sellele lisandunud ka eraeluliste asjaolude vürtsikad kirjeldused, mis kogumis teenivad vaid üht eesmärki – näidata mind võimalikult halvas valguses,“ kirjutas Grünthal.

Erakonna esimees Martin Helme tegi avalduse, milles ütles, et tema jaoks tuli Kalle Grünthali otsus erakonnast lahkuda üllatusena. „Otsuse riigikogus jätkamise või mittejätkamise kohta saab teha vaid Grünthal, kuid minu hinnangul peaks Grünthal parlamendist lahkuma. Kalle Grünthal pääses riigikogusse asendusliikmena pärast seda, kui Jaak Madison otsustas jätkata Euroopa Parlamendis,“ ütles EKRE esimees.

Keskkriminaalpolitsei algatas eelmisel nädalal kriminaalmenetluse Kalle Grünthali riigikogu kütusekaartide kasutamise uurimiseks.

„Ajakirjanduses ilmunud informatsioon viitab sellele, et riigikogu liikme kasutusse antud kütusekaartidega võidi omastada erinevat liiki autokütust. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi,“ ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius. Kahtlustust ei ole praegu kellelegi esitatud.