Läti-Valgevene piirile jõudis ESTPOL8 kolmas rotatsioon

PPA saatis Lätti ESTPOL8 kolmanda rotatsiooni, et toetada Läti piirivalvet ebaseadusliku sisserände ohjeldamisel. Kolmas PPA politseiüksus on 12-liikmeline ning seda juhib Ida prefektuuri Jõhvi jaoskonna patrullitalituse juht Nikita Golovin. Kolmanda rotatsiooni ülesanne on Läti piiril maismaapatrullides osalemine, droonivaatlus ja olukorra monitoorimine. Lähetuse pikkus on kaks nädalat.

Piirivalve juhi Veiko Kommusaare sõnul jätkab Eesti lõunanaabrite toetamist, sest Läti piirivalve palus PPAl pikendada Läti-Valgevene piiril abi osutamist. „Esimesed kaks ESTPOL8 rotatsiooni on teinud kuu jooksul väga head tööd. Paraku on näha, et rändesurve Valgevenest Läti suunas jätkub, mistõttu otsustas PPA toetada Läti piirivalvet ebaseadusliku sisserände ohjeldamisel ka kolmanda politseiüksusega. Praeguses keerulises julgeolekuolukorras tuleb astuda naabritega ühtset sammu ning teineteist toetada,“ ütles Kommusaar.

ESTPOL8 kolmanda rotatsiooni juht Nikita Golovin leiab, et Läti aitamine on oluline ja annab meeskonnale hea kogemuse. „Esimesed kaks rotatsiooni on neli nädalat järjest toetanud Läti piirivalvureid Läti-Valgevene piiril. Täna tööd alustanud kolmas üksus jätkab sarnaselt varasemate meeskondadega ebaseadusliku sisserände tõkestamist Euroopa Liitu. Usun, et meie üksus saab lähetuselt väärt kogemuse, kuidas rahvusvaheliste partneritega koos tegutseda ning massilist sisserännet ohjeldada,“ rääks Golovin.