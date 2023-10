MART SOIDRO | Sügisene poliitmaastik: EKRE tegi oravatele populaarsuses ära, Kalle Grünthali tembud toetusele mõju ei avalda

Seitse kuud pärast riigikogu valimisi on erakondade populaarsus muutunud tundmatuseni. Samas on jõujooned jäänud samaks – koalitsioonil on parlamendis jätkuvalt 60 kohta ja opositsioonil 41 mandaati. Hoolimata sellest, et selle aja jooksul on istungitesaalis akna alla kolinud Jaanus Karilaid, Tõnis Mölder ja Kalle Grünthal.