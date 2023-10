MINU JUKU-KALLE | Tallinna intellektuaal-skeene õllesõbrast keskpunkt

See on poliitikute puhul täiesti tavaline. Muidu väga toredad ja meeleolukad inimesed, kuid kui paned diktofoni tööle, siis nägu kivistub ja peale läheb väljaharjunud plaat, mis on pehmelt öeldes igav. Väidetavalt olla Jüri Ratas vaimukas ja tore inimene, aga kui peab avalikult esinema, siis tuleb ümaraid vastuseid. Andrus Ansip oli poliitiliselt fenomenaalse mäluga ja väga vaimukas, aga pane mikker tööle ja inimene muutus robotiks.

Korra käisin president Toomas-Hendrik Ilvese ametiajal kaasas visiidiga Riias, kui enne Ilvese sisenenemist kõndis tema nõunik Toomas Sildam üle vaguni ja manitses kõiki ajakirjanikke, et rongis räägitust ei tohi kirjutada. Seda ikka seepärast, et päris inimene, huumori ja kohati irooniliste ütlustega, on midagi muud, kui reaalne poliitik.

Juku-Kalle on aga omaette nähtus.