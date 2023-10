„KUUMAD 20NDAD“ | Lisabet Loigu haiglatöölt lahkumisest: „Milleks rügada nagu loom.”

Kahel rindel südamega asja juures olla on keeruline ning varsti otsustas Lisabet, et vaimne tervis on tähtsam. Selles episoodis räägime Lisabetiga seriaali filmimise telgitagustest, teatrietendusega tuuritamisest ning Lisabeti varasemast elust. Kelleks tahtis ta väiksena saada? Mis hinded tal koolis olid? Plaanib ta veel haiglaõena tööle minna?