PALMI ALLA JÄRELMAKSUGA?! Kas puhkuse, iluprotseduuri või toidukorvi eest tasumist lükatakse üha kaugemale?

Reisibürood on pakkunud klientidele järelmaksuvõimalusi pikka aega ning reisi eest mitmes osas tasumine ei ole miskit uut. Kuigi võiks arvata, et hinnatõus paneb inimesi rohkem kokku hoidma, siis puhkusereisidel käiakse ikka. Tuusik.ee reisibüroo müügi- ja personalijuht Pille Paisuots sõnab, et tänavune aasta on olnud väga töine. „Meie müügid on oluliselt kasvanud ja samas tempos on suurenenud ka reiside ostmine järelmaksuga,“ ütleb ta.