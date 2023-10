OTSE | Võrklaev, Kallas, Pevkur ja Riisalo räägivad olukorrast riigis

Otseülekanne Stenbocki majast algas kell 12.

Võrklaev rääkis, et valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogule regulatsiooni, millega luuakse kollektiivse esindushagi menetlus. Inimesed saavad sellega õiguse kaitseks, kui mõni suur ettevõtja kahjustab korraga paljude tarbijate huve. Lisaks saadetakse riigikogule eelnõu, millega Eesti annab Euroopa investeerimispangale kümne miljoni euro suuruse riigigarantii, mille abil jätkatakse Ukraina ülesehitustöödeks vajalike laenude andmist. Valitsus muutis kaitseliidu seadust, et kaitseliitlastel oleks võimalik isiklike relvade jaoks soetada rohkem moona. Lisaks kiideti heaks kutselise kalapüügi võimalused ja tasu määrad järgmiseks aastaks.

Täna kinnitati Eesti seisukohad Euroopa Liidu uue omavahendite paketi osas, millega Eestil on mitu probleemset kohta. „Euroopa Komisjon on tulnud välja kahe uue ettepanekuga, kuidas saada täiendavaid vahendeid Euroopa Liidu eelarvesse. Selleks peaksid liikmesriigid maksma sinna 0,5 protsenti ettevõtete statistiliselt kasumilt, mida maksasid liikmesriigid statistika alusel, et ettevõtetele sealt koormust ei lisanduks, küll aga riikidele. Lisaks 30 protsenti heitkoguste ühkutega kauplemise tulust,“ seletas Võrklaev.

Eesti hinnangul on aga probleem see, et ettevõtete statistilisest kasumist sissemakse arvutamine ei ole õiglane, stabiilne ega ka lihtne. „Meie eelistus on kehtiv rahvamajanduse kogutulu põhine eelarve rahastamine, nagu see praegu käib. Samuti ei toeta me heitkoguste kauplemiselt makstava suurendamist 25 protsendilt 30 protsendini, sest see jätaks meile riigieelarvesse vähem raha roheinvesteeringutest,“ sõnas Võrklaev.