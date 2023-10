BRAVUURITSEMINE PUHVETIS | Riigikogulase külaline jauras Toompea lossis, aga veel pole selge, kelle seltskonnaga täpselt tegu!

Riigikogulane Varro Vooglaid ütleb, et Juku-Kalle Raid kutsus oma tuttavad riigikogu ööistungi ajal sealsesse kohvikusse, kus kuuldavasti joodi õlut. Politsei kinnitab, et tõepoolest kellegi külalised tekitasid kohvikus probleeme, ent pole lõpuni selge, kelle külalised need olid!