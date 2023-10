Millest on abi liigeste kulumise ja liigesepõletiku korral?

Kõige levinum liigesehaigus – osteoartroos

Kõige sagedamini esinev liigesehaigus osteoartroos saab alguse liigeskõhre järkjärgulisest kulumisest. Kõhr on kude, mis katab liigeses luupindu ning on tervena sile ja läikiv. Terve kõhr võimaldab liigeses sujuvat ja valutut liikuvust. Kõhre kulumise tõttu kaotab see oma sileda pinna, hakkab õhenema, väheneb tema elastsus ja halvenevad puhverdavad omadused. Osteortroosi korral tekib lisaks kõhrekahjustusele ka liigesesisene põletik, mis kiirendab haiguse arengut ja põhjustab valu. Haigus võib hakata arenema keskeas, kuid eakate hulgas on artroos juba enamikul inimestest. Kuna osteoartroos põhjustab palju valu ja kannatusi, on teadlased viimastel kümnenditel püüdnud leida efektiivseid ja ohutuid vahendeid sellest haigusest jagu saamiseks.

Võimalused liigeste kulumise pidurdamiseks.

Liigeste kulumise korral on ravi eesmärgiks kulumisprotsessi pidurdamine, valu leevendamine ja liigese liikuvuse parandamine.

Hea on teada, et liigesehaiguste korral saab tõhusat abi looduslikest vahenditest. Uuringute tulemused ja pikaajaline ravikogemus näitab, et mõnede bioaktiivsete ainete regulaarne manustamine aitab hoida liigeste tervist ning vältida liigese kulumise süvenemist.

Ilma põletikuta kulgevate liigesehaiguste korral on soovitatav kasutada aineid, mis on liigeste looduslikud ehitusmaterjalid: glükoosamiini, kondroitiini, kollageeni ja hüaluroonhapet. Need neli ainet on liigesekõhre ja liigesevedeliku peamised ja äärmiselt olulised koostisosad. On välja selgitatud, et ka oomega-3 rasvhapetest võib olla abi. Nutikaks valikuks on Artroveron 5in1 – komplekspreparaat, mis sisaldab kõiki liigestele vajalikke bioaktiivseid aineid efektiivsetes annustes.

Efektiivne looduslik leevendus osteoartoosi korral.