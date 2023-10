RIIGIKOGULASTE TÖÖD JA TEGEMISED: mida jõuab põhitöö kõrvalt lisaks teha?

Sügis on riigikogus alanud töiselt. Vähemalt nii väidavad kõik rahvasaadikud. Tõsi, küsimus on selles, milliste tööde peale aeg kulub. Tähelepanelikum televaataja on näiteks märganud, et „Ma näen su häält“ ja „Eesti otsib superstaari“ lõputiitrites on reporterina kirjas riigikogulane Luisa Rõivas. Ja unustuse hõlma pole vajunud legend ekspoliitik Martin Repinski hobist istungite ajal taksot sõita.