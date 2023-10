EELARVED SUUREMAKS?! Kui palju laekub tuleval aastal eeldatavalt maamaksu sinu kodulinnale või -vallale?

Maksu- ja tolliamet lõi kokku, kui palju kohalikud omavalitsused tuleval aastal maamaksu teenivad. Kui rahandusministeeriumi suvine prognoos näitas, et Tallinn saab tuleval aastal 619 183 eurot vähem kui 2023. aastal, siis nüüd selgub, et laekub hoopis 1 117 282 eurot rohkem. Kuidas on lood sinu kodulinnas või vallas?