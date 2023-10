OTSEBLOGI | Humanitaarabi peaks homsest Gazasse jõudma. Palestiina süüdistab Iisraeli vägesid teismelise tulistamises

Iisrael lubab Egiptusel toimetada Gazasse humanitaarabi, teatas peaminister Benjamin Netanyahu büroo. Seal öeldi, et otsus on tehtud president Bideni nõudmise valguses.

Gaza haiglaplahvatuses hukkus Palestiina ametnike sõnul 500 inimest. Palestiina süüdistas selles Iisraeli. Iisraeli kaitsevägi jagas aga videoid, mis peaks tõestama, et raketid tulid Gaza poolt. Samuti väidab Iisrael, et ohvrite arv on üle paisutatud.

Iisraeli kaitsejõudude luureülem on öelnud, et ta on süüdi luure ebaõnnestumises, mille tõttu Hamas korraldas 7. oktoobril oma hiiglasliku rünnaku Iisraeli vastu. Kindralmajor Aharon Haliva lisas, et tuleb sügav ja kõikehõlmav uurimine, kuid IDF-i ainus ülesanne on nüüd vastu võidelda ja võita.