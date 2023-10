Kannatanu taotleb vägistamises süüdistatavalt muusikaprodutsendilt kohtus hüvitist

Pärnu maakohus on arutanud süüasja kinnistel istungitel. Menetlusse on võetud kannatanu tsiviilhagi mittevaralise kahju hüvitamiseks, ütleb kohtu pressiesindaja.

„Tegemist ei olnud mingil määral õigusvastase teoga,“ on Elu 24 teatel öelnud Meelis Eskola advokaadid Madis Piirla ja Martin Kirsipuu Paides mai lõpus peetud istungil. Vägistamise paragrahvi alusel kohtus süüdimõistmise korral võib Eskolat oodata ka reaalne vangistus.

Meelis Eskola on muusikaprodutsent ja diskor, kes on avalikkusele tuntud kui DJ Cityflash. Viimase aja tuntumateks koostööd on produtsendil toimunud noorte lauljannade Laura-Ly ja Hanna-Sandraga.