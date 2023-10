Keeruka kanepikasvatuse maja alla rajanud seltskond saadeti kohtu alla

Väliselt mitte millegi poolest silmapaistva Rõuge majapidamise kahel keldrikorrusel avanes veebruari alguses politseinikele enneolematu vaatepilt. Korralikud taimekastid, valgustus, küte, ventilaatorid, automaatne niisutussüsteem ehk igati kaasaegne tööstuslik taimekasvatus. Kogu ettevõtmise ainus puudus oli viljeldav kultuur – kanep.

Pärast inventuuri pani politsei kirja 240 kanepitaime kogumassiga üle 70 kilo. Laboris tehtud analüüsid näitasid, et tegu oli korralike plärutaimedega, nende THC sisaldus oli kuni 24%. Sellisest kogusest ja nii kangest kanepist oleks korraliku laksu saanud tuhandeid inimesi, kasvatajad aga teeninuks oma kätetöö eest hinnanguliselt suisa miljoneid, on varem kirjutanud Õhtuleht. Kahtlustuse sai kümme inimest. Õhtulehele teadaolevalt ei ole tegemist kohalike inimestega. Tänaseks on prokuratuur saatnud kriminaalasja kohtusse.