SÕJAPÕGENIKUST ÕPPEJÕUD: töötan heakorratöödel ja olen selle võimaluse eest Eestile väga tänulik!

Vira lahkus kodumaalt mõni kuud pärast sõja algust, Artur poolteist kuud tagasi. Mõlemad elavad nüüd Põlvast kolmeteistkümne kilomeetri kaugusel Tilsi külas. „Taastan närvirakke. Siiani on nii, et kui keegi tugevamini autoust kinni lööb, siis võpatan,” ütleb Artur.

Artur ütleb, et kuna ta on üle kuuekümne aasta vana, siis rindele teda ei võetud. Sõjakomissariaadis öeldi, et jääd kaevikus ainult jalgu. „Kui juba rongil istusin, kostusid selja tagant plahvatused. Selline tunne oli, et pomm tabas viimast vagunit,“ räägib ta.

Milline on nende igapäeva elu väikses kohas, kus töökohti eriti palju pole?