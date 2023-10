VÕEH! USA matusebüroost viidi minema pea 200 lagunevat laipa

Return to Nature (inglise k – Naasmine Loodusesse) nimeline matusebüroo pakub keskkonnasõbralikke matmisviise. Roheline mõtteviis on kahtlemata jõudnud ka matuseärisse. Kliendid annavad enne teispoolsusesse suundumist mõista, et ei taha mingit formaldehüüdi, vaid looduslähedasemat lahkumist.