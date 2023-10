JUHTKIRI | Eesti lapsed vene kooli?

Ühelt poolt on ju tore, kui mõned eesti lapsed siiski veel ka vene keele korralikult selgeks saavad – seni on kakskeelsuse eelis kaldunud pigem siinsete vene noorte poole, avardades nii nende töövõimalusi (eriti teenindus- ja müügisektoris) kui ka võimalusi end kultuuriliselt harida, sest ega kogu ajalooline venekeelne kultuuriruum ainult Putini propagandast ka koosne.

Aga teisalt – kool ei koosne ainult tundidest ja tuupimisest, see on terve omaette mikroühiskond. Kes tagab, et selles venekeelse enamusega kogukonnas eestlasi tõrjuma ei hakata? Või koguni fašistiks sõimama ja selle eest kiusama, nagu oli tavaks venelaste enamusega Nõukogude armees?