ENE PAJULA | Mammi valmistub kriisiks: kõigepealt aita ennast ise ja alles siis looda teistele

Kuna tormituuled ei taha raugeda ja maailmas on ka muidu ärev aeg, on mammi hakanud mõtlema, kuidas tema kriisiolukorras toime tuleks? Me oleme nüüd juba peaaegu 80 aastat elanud rahuaegses maailmas, sõjast on isiklikke mälestusi vaid nii umbes 90aastastel. Juba tükk aega tundus, et nii jääbki. Aga me eksisime. Tõsi, meid pommid veel ei taba ning on lootus, et seda ei juhtugi. Aga ega see idanaabrile meeldi ja nagu oleme juba näinud, võib ta meile kaela tuua ka teist laadi ebameeldivusi. Loodusel on muidugi omad trikid.