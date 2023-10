Mihhail Kõlvart Porto Francost: kohtuotsus on õiglane, kuid süüdistus on erakonda kahjustanud

Keskerakonna esimees ütles, et esimese kohtuastme otsus on erakonnale rõõmustav. „Mul on hea meel, et esimene kohtuaste on jõudnud järeldusele, kuhu süüdistusse sisse vaadates jõudsime meiegi – mõjuvõimuga kauplemist ei ole Porto Franco servituudi küsimuses olnud, vaid linn on menetlenud küsimust tavapäraselt, ilma erakondliku sekkumiseta,“ rääkis Mihhail Kõlvart.

Ta lisas, et süüdistus, mille tõttu astus tagasi endine peaminister Jüri Ratas ja lagunes valitsus, on erakonnale olnud raske. „Selle süüdistuse tõttu loobus Keskerakond peaministritoolist ning endine esimees näitas üles kõrget poliitilist kultuuri peaministriametist tagasi astudes. Erakond on saanud väga tugeva mainekahju ning pidanud järjepanu tõestama, et süüdistusel ei ole alust. See on kahtlemata jätnud jälje kogu meie erakonna minevikule ja olevikule,“ leidis Kõlvart.