Kalle Grünthal teatas erakonnast lahkumisest: kõik minuga seonduv kahjustab ka EKRE mainet

„Alates eelmisest nädalast olen olnud meedia ülivõimsa tähelepanu all seoses kuluhüvitiste teemaga, mis seonduvad kütusekaardi kasutamisega. Et tähelepanu minu isiku osas jätkuvalt üleval hoida on sellele lisandunud ka eraeluliste asjaolude vürtsikad kirjeldused, mis kogumis teenivad vaid üht eesmärki – näidata mind võimalikult halvas valguses,“ kirjutas Grünthal.

„Minu hinnangul on tegemist taktikalise infooperatsiooniga, millel on vähemalt kaks eesmärki. Esiteks, juhtida tähelepanu kõrvale Kaja Kallase Venemaa äridelt ja teiseks täna algavast riigieelarve menetluselt, mis on üdini Eesti rahva ja riigi vaenulik ning mida on kergem menetleda, kui inimeste tähelepanu on suunatud mujale,“ kirjutas rahvasaadik.