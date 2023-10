LEMMIKLOOMA PÄRAST KOHTUSSE! Eksmehega maid jaganud Maire: „Ma teadsin, et pean koera eest võitlema!“

Abikaasa või partneriga koos rõõmsalt lemmiklooma soetades ei tule pähegi, et kui suhe lõpeb, siis peab hakkama kohtus jagama ka armsat lemmikut. „Eksabikaasa nõudis koera puhtalt kättemaksuks!“ on Maire veendunud. Tal on teisigi saatusekaaslasi.