Porto Franco protsess: Hillar Teder, Mihhail Korb ja Keskerakond jäid kohtus õigeks

Kohus leidis, et isikute süü ei ole tõendatud. Selleks, et isikud süüdi mõista, on nõutav tuvastamine, et annetus on vastuteene Mihhail Kõlvarti mõjutamise eest, arvas maakohus. On tõendatud, et leidsid aset kohtumised ja vestlused, kus räägiti servituudi teemal ning otsustati paluda linnapea abi. Kohus on seisukohal, et annetuse pakkumise sidumine Mihhail Korbi lubadusega mõjutada linnapead, ei ole millegagi tõendatud ja kahe teema vaheline ajavahe oli pikk. Neid vestlusi ei saa selgelt omavahel siduda. Ebaõiguskokkuleppe sõlmimine on kohtu silmis oletus ja sellekohased tõendid puuduvad. Ebaõiguskokkulepet ei saanud kohtu hinnangul tuletada ka kaudselt.