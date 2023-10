Ilmateenistus: nädala teine pool võib tuua lörtsi ja lund

Kuid Eestit külastav külm koos lörtsi ja lumega on ajutine fenomen, kirjutas sünoptik Kairo Kiitsak. „Järgmisel nädalal hakkavad plusskraadid taas võimust võtma.“

Kolmapäeva ööks toob madalrõhulohk tiheda vihmasaju, vaid Kirde-Eesti võib sajust puutumata jääda. Tuul on sisemaal võrdlemisi nõrk, rannikul puhub tugev läänekaare, südaööst alates põhjakaare tuul, puhanguid kuni 18 m/s. Päeva jooksul madalrõhulohk eemaldub ja saju võimalus põhja poolt alates väheneb, pärastlõunal on veel Lõuna-Eestis vihmahooge. Põhjakaare tuul on ennelõunal võrdlemisi tugev, pärastlõunal sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 3..8°C, Virumaal langeb öösel alla 0°C ja seal on juba libeduseoht.

Neljapäeval algab tõusva õhurõhu foonil Skandinaavias tugevneva kõrgrõhuala laienemine üle Läänemere. Samal ajal püsib Venemaa kohal madalrõhuala ja selle servast kandub meile niiskust. Öösel on vihma- ja lörtsihooge enamasti rannikualadel ning puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Päeval tungib põhjakaarest sisse järjest külmemat õhku – sajuhooge on laialdasemalt ja enam tahkel kujul, nii lörtsi kui lume ja lumekruupidena, saartel ja looderannikul tuleb veel ka vihmana alla. Põhja- ja kirdetuul tugevneb. Öised miinimumid langevad -2..+2°C-ni, vaid kitsastel rannikuäärsetel aladel jäävad 5°C lähedale, päevane õhutemperatuur on 0..+5°C piires.

Reedel jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine ja selle serva mööda külma lisandumine, mis soodustab suhteliselt sooja merevee ja Soome lahe kohal pilvede arenemist. Pilvi ja sajuhooge kandub põhjarannikult ka sisemaa suunas ning nii ongi lörtsi- ja lumehoogude tõenäosus suurem Põhja-Eestis, vihmasajuhooge on ka saartel. Kirdetuul on sisemaal mõõdukas, põhjarannikul ja ka Hiiumaal tugev. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, tuulele avatud rannikul üle 0°C, päeval on +1..+5°C.

Laupäeval laieneb kõrgrõhkkond Skandinaaviast jõulisemalt üle Läänemere. Öö hakul on lume- ja lörtsihooge veel põhjarannikul ja Hiiumaal, seal võib sekka ka vihma tulla. Puhub tugev idatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-5, tuulele avatud rannikul püsib üle 0°C, päeval on +1..+5°C.