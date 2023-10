Huawei Watch GT 4 – tervisenõustaja sinu randmel

Sellised tervise jälgimise edusammud poleks olnud võimalikud ilma aastatepikkuse uurimis- ja arendustegevuseta, millesse Huawei kindlalt panustanud on. Viimastel aastatel on tehnoloogiaettevõte teinud koostööd üle 100 professionaalse institutsiooniga kogu maailmas, et teostada rohkelt uuringuid. „Sedasi saame tagada, et oleme õigel teel ja pakume oma klientidele tõesti väärtuslikke andmeid ja kasu,“ räägib Mishina ning lisab, et selliseid uuringuid tuleb aina juurde ning järgmiseks suunaks on näiteks vere glükoosisisalduse terviseuuringud, et aidata tuvastada kõrge veresuhkru riskid võimalikult varakult.