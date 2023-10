Õpetajate streigi tõttu võivad suletuks jääda nii koolid kui lasteaiad

Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) juht Evelin Sarapuu tõi pressiteates välja, et vajadust haridustöötajate töötasu võrreldavate ametitega samale tasemele tuua nentisid kevadel kõik tänased koalitsioonierakonnad. Koalitsioonileppes 2023–2027 on eesmärk tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120 protsendile keskmisest palgast.

„Õpetajate palgakasv koalitsioonilepingus on praeguse seisuga katteta lubadus, mis on tekitanud olukorra, kus eesti õpetajaskond on valmis enda eest jõuliselt seisma,“ ütles Sarapuu.

Lasteaiaõpetajate eestkõneleja sõnul loodavad kõik, et valitsus haridustöötajate palga kokkulepet ei murra. Õpetajate streigi korral on lasteaednikel aga seaduslik õigus ühineda toetusstreigiga.

„Streik on kõigile ebameeldiv, aga see on seadusega lubatud viimane samm, kui valitsus tõesti järjepidevalt keeldub kokkuleppeid täitmast. Kui koolide õpetajaskond asub tekkinud olukorra tõttu streikima, on võimalik samal ajal lasteaednike toetusstreik, millega saavad seaduse kaitse all liituda kõik lasteaiaõpetajad üle Eesti,“ ütles Sarapuu.