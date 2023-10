Riigikogus on riigieelarve esimene lugemine

Eelarve tulude maht on 16,79 miljardit eurot, kulude maht 17,67 miljardit ning investeeringute maht 0,82 miljardit eurot.

„2024. aasta eelarvega ei paranda me ainult suurt eelarve puudujääki, vaid märkimisväärse summa suuname investeeringutesse, millega ellu viia rohereforme ja turgutada majandust,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond). Rahandusministri sõnul on nii järgmise aasta riigieelarve kui ka nelja aasta eelarvestrateegia fookuses Eesti riigikaitse – nii sõjaline kui laiapindne, majanduskasv läbi rohereformide ja riigi rahanduse jätkusuutlikkuse, eestikeelsele haridusele üleminek, küberturbe võimekuse tõstmine ning Ukraina toetamine.

„On oluline, et investeeriksime just nendesse valdkondadesse, mis on riigile kriitilise tähtsusega: julgeolekusse, haridusse, teadus ja innovatsiooni, teedesse ja raudteedesse, rohereformidesse läbi energeetikainvesteeringute ja hoonete energiatõhususe, infotehnoloogiasse ja küberkaitsesse,“ sõnas Mart Võrklaev.