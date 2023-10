Riigikogu infotunnis räägiti Kopli päästekomando sulgemisest. Läänemets: „See oli minu kindel seisukoht, et maapiirkondades me kindlasti ei saa ühtegi komandot kinni panna."

Riigikogu infotunnis vastas siseminister Lauri Läänemets Andres Metsoja küsimusele, mis puudutas sisejulgeolekut ja Kopli päästekomando sulgemist. Läänemets kinnitas, et ta on tegutsenud selle nimel, et komandosid kinni ei pandaks. Tema sõnul oli seoses varasema kärpeotsusega kavas sulgeda kolm komandohoonet, millest kaks väljaspool Tallinna. „See oli minu kindel seisukoht, et maapiirkondades me kindlasti ei saa ühtegi komandot kinni panna,“ rõhutas ta ja lisas, et tema soov oli, et ei suletaks ühtegi komandot ka Tallinnas, kuivõrd päästeametile on ülesandeid juurde antud.

Ministri sõnul jääb ära hinnanguliselt 95 protsenti algselt planeeritud kokkutõmbamistest. Ta osutas, et varasema kärpeotsuse järgi oli kavas ka 50 politseiametniku koondamine järgmisel aastal, mis on suudetud tagasi pöörata. Praeguse tulemuseni on Läänemetsa sõnul jõutud varasemate kärpeotsuste ja üldise kallinemise ning riigieelarve läbirääkimistel uute kärbete vältimise tulemusel.

Läänemets toonitas, et kuigi Kopli komando läheb füüsiliselt kinni, siis on prioriteet, et päästjad saaksid tööd. Päästjatele pakutakse ministri sõnul töökohti teistes Tallinna komandodes, misläbi saab neid tugevdada. Ta lisas, et tänu sellele suudavad teised komandod Kopli piirkonda katta. „Nii et põhimõtteliselt me säilitame selle reageerimiskiiruse, mis peab jääma 15 minuti sisse, ja säilitame ka päästjatele töö,“ lausus minister.

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes vastas veel Martin Helme küsimusele Eesti kui igava Põhjamaa, Tanel Kiige küsimusele Toila gümnaasiumiastme sulgemise, Arvo Alleri küsimusele päästevõimekuse ja Anti Poolametsa küsimusele illegaalide kohta.