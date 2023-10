BLOGI | Iisrael lubab Bideni nõudmisel Egiptusest Gazasse humanitaarabi tarnida. Iisraeli kaitsejõud: meil on asitõendid, et haiglat tabanud rakett tuli Gazast

Iisrael lubab Egiptusel toimetada Gazasse humanitaarabi, teatas peaminister Benjamin Netanyahu büroo. Seal öeldi, et otsus on tehtud president Bideni nõudmise valguses.

Palestiina võimud teatasid, et Iisraeli õhurünnakus Gazas abiagentuuri UNRWA juhitavale koolile sai surma kuus inimest. Organisatsiooni teatel sai vigastada veel kümneid inimesi, sealhulgas UNRWA töötajad. Koolis on varjupaika leidnud umbes 4000 inimest. Agentuur nimetas rünnakut ennekuulmatuks ja näitab räiget hoolimatust tsiviilisikute elude vastu. „Ükski koht pole Gazas enam turvaline, isegi mitte UNRWA rajatised.“

Iisraeli kaitsejõudude luureülem on öelnud, et ta on süüdi luure ebaõnnestumises, mille tõttu Hamas korraldas 7. oktoobril oma hiiglasliku rünnaku Iisraeli vastu. Kindralmajor Aharon Haliva lisas, et tuleb sügav ja kõikehõlmav uurimine, kuid IDF-i ainus ülesanne on nüüd vastu võidelda ja võita.