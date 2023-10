Mõrv ja laibarüvetamine: kannatanu esindaja soovib kuriteo korraldanud endise koolijuhi vahistamist

2021. aasta sügisel toime pandud mõrva ohver oli Inge Pullati 49aastane sugulane Maie. Pullat mõtles välja mõrvaplaani ning kooskõlastas selle Aivo Vološiniga, kes pidi nii-öelda musta töö ära tegema. Pullati eesmärk oli saada sugulase talu endale. Süüdistuse järgi sõitsid Pullat ja Vološin 2021. novembri alguses Maie juurde. Kui too tuli neile välisuksele vastu, lasi Vološin talle pipragaasi näkku. Seejärel lõi ta teda tühja vahuveinipudeliga korduvalt vastu pead ning kägistas ohvri lõpuks surnuks. Pullat oli sel ajal õues ja valvas, et keegi ei tuleks neid segama. Nad panid surnukeha auto pakiruumi ja sõitsid Pärnumaale, kus viisid süüdistuse järgi surnukeha metsa, hiljem toimetasid Viljandi maakonda Kurnuvere külla, kus see visati kaevu. Seejärel pani Andres Pullat surnukeha peale suure raske puu ja Vološin viskas peale suure kivi.

Maakohus tunnistas Andrese süüdi laibarüvetamises ja karistas teda 2660 eurose rahalise karistusega. Tartu ringkonnakohtusse on apellatsioonid esitanud süüdistatavad ja kannatanu. Kohtu pressiesindaja sõnul soovib kannatanu , et Inge vahistataks ja Andres Pullatile tuleks mõista ühe aasta pikkune vangistus. Kohus teeb otsuse oktoobris.