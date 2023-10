Politseilt trahvi saanud riigikogulase Jaak Valge kaebus jõudis kohtusse

„Politsei- ja piirivalveamet otsustas, et Andres Aule ja mina panime 22. juulil toime väärteo, kui paigaldasime Tallinnas Harju tänaval kirjanike majale Eesti NSV lipu, ja pidas õigeks meid trahvida. Seejuures ei lähtunud PPA enam karistusseadustiku paragrahvist 151-prim, nagu meie vastu väärteomenetlust alustades, vaid pani meile nüüd süüks avaliku korra rikkumise, täpsemalt kolmandate isikute häirimise. Väärteotoimikus on nimetatud kaks kolmandat isikut, keda me väidetavalt häirisime: Abdrahmanov ja Aleksejev,“ on Valge varem kirjutanud enda Facebookis.

Riigikogu liikme sõnul oli nende eesmärk juhtida tähelepanu seinal rippuvale alalisele okupatsioonivõimu sümbolile, mis tuleks eemaldada. Karistuse okupatsioonivõimu sümboli kasutamise eest said hoopis nemad. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles Õhtulehele, et kaebus on kohtusse jõudnud.