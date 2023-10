SÕJAKOKKUVÕTE | Putin Hiinas ja sidekaabli kahjustus

See on Putini teine (teadaolev) välisreisi pärast seda, kui rahvusvaheline kriminaalkohus andis välja tema vahistamismääruse. Pekingis tervitasid teda Jinping ja tolle abikaasa Peng Liyuan . Kaks riiki on loonud omamoodi mitteametliku liidu Lääne vastu. Samal ajal, nagu kirjutab Associated Press, üritab Hiina laveerida ning tasakaalustada oma suhteid Iisraeliga, hoides samal ajal sidet tolle vaenlaste (ja Venemaa suurte sõprade) Iraani ja Süüriaga.

Putin pidas seal viibides ka videokõnelusi Ungari peaministri Viktor Orbániga . Ta ütles Reutersi andmetel: „Hoolimata sellest et tänapäeva geopoliitilistes oludes on kontaktide hoidmise ja suhete arendamise võimalused väga piiratud, võib siiski ainult rahulolu tekitada, et meie suhted on paljude Euroopa riikidega säilinud ja arenenud. Üks neist riikidest on Ungari.“ „Ungari pole kunagi tahtnud Venemaa vastu seista, vaid luua tihedaid sidemeid,“ olevat Orbán selle peale vastanud.

Rootsi tsiviilkaitseminister Carl-Oskar Bohlin andis teada, et kahjustada on saanud ka sidekaabel Eesti ja Rootsi vahel. Rootsi valitsus korraldas sel teemal teisipäeval ka erakorralise pressikonverentsi. Kahjustuse põhjus pole esialgu veel päris selge. Kaabel pole täielikult purunenud. Mõju side toimepidevusele ei ole olnud, kinnitab Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Soome lahes toimus ülemöödunud nädalavahetusel kaks intsidenti. Kahjustada said Balticconnectori gaasitoru ja Elisa varusidekaabel. Gaasivoog Balticconnectoris peatati. „Hetkel on selge, et gaasitoru kahjustused on mehaanilised ja seega inimese põhjustatud,“ kommenteeris välisminister Margus Tsahkna toona. Ehkki keegi otsesõnu kedagi süüdistada ei tahtnud, siis meedia vahendas, et asukoha lähistel seisis sündmuste ajal Vene kaubalaev. Kõnealune kahjustus on tekkinud üsna sama koha lähedal, kus Balticconnectori ja Elisa intsidendid toimusid, ja arvatavasti ka samal ajal, väitis ajaleht Aftonbladet. Ministeeriumi sõnul aga pole veel alust seda juhtumit teistega seostada. Rikke asukoht on Eesti territooriumil, umbes 50 kilomeetrit Hiiumaast Rootsi poole. Kaabel kuulub Rootsi ettevõttele, kes taastas kaabli maksimaalse läbilaskevõime paari päeva jooksul. Eesti president Alar Karis kommenteeris, et liigseks ärevuseks põhjust pole ning asjatundjatel tuleb nüüd lasta asja uurida.