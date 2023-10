TAYLOR SWIFTI FÄNNID VALLUTASID KINOSAALID: „Üritan ema ka Taylori usku pöörata!“

Reede õhtu. Saba lookleb Cinamoni T1 kino kassade juures. Popkorn ja limonaad ei lähe niisama topsi, vaid selle peal särab õhtu peategelane isiklikult. 200kohalises kinosaalis on tühje toole vaid käputäis. „Nii palju on neid, kes nüüd on Taylori fännid, aga need pole päris fännid, sest nemad ei olnud tema poolt siis, kui kõik need skandaalid toimusid,“ arutavad kaks 20. aastates naist teistele külastajatele pilku heites.