KALEVIPOEGADE KANNATUSED SOOMES | Soome ehitusturul võib tööta jääda tuhandeid eestlasi

Ühe Võrus elava väikeettevõtja sõnul ei taju Soomes töötavad eestlased veel täiel määral, kui kehvad nende perspektiivid tegelikult on. „Juba praegu otsivad Soomest tagasi tulnud mehed aktiivselt tööd, kuid väiksemates linnades pole neile peale korteriremondi või paari akna vahetamise midagi pakkuda. Nendega seoses on tekkinud juba ka pinged. Ühelt poolt öeldakse, et käisite pikka rubla otsimas, aga Eestis aastaid tööd rüganud mehed võivad suurenenud konkurentsi tingimustes nüüd ka tööta jääda,“ nendib ta.