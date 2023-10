JUHTKIRI | Kalevipoegade kojutulek

Nüüd on see idüll hakanud aga murenema. Esimese külma duši said Soome elanikud kaela aprilli algul, kui loeti kokku, et ainuüksi aasta esimese kolme kuuga on pankrotti läinud ligi 700 ettevõtet, nende hulgas palju vanu ja väärikaid. Seda on kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel aastal ja arv on viimase 15 aasta suurim, ületades isegi aastate 2008–2011 majanduskriisi oma, leiti juba tollal. Kõige enam – 150 – läks pankrotti ehitusettevõtteid.

Mais räägiti juba otsesõnu majanduslangusest ja taas nenditi, et kõige keerulisem on olukord ehituses, kus tööhõive on tugevas langustrendis. Juba seetõttu, et intressimäärade jõuline tõus on vähendanud nõudlust eluaseme ja seeläbi ka ehituse järele. Sealtmaalt on olukord ainult hullemaks läinud ja kalevipoegadele see häid valikuid ei jäta. Jääda töötu abiraha peal tiksudes aegade paranemist ootama? Pöörata pilgud taas näiteks Iirimaa või Norra poole? Paraku on majanduslangus tänapäeval globaalne nähtus, mis õnn sealgi ootab.