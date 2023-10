Eestikeelne pealinna laps võib sügisel sattuda venekeelsesse kooli. Ida-Virumaa koolijuht Tallinna plaani kohta: „See ei ole hea mõte!“

Tõsi, Andrei Kante sõnul puudutab see ainult neid õpilasi, kelle vanemad pole õigeks ajaks kooli valinud ning seda teeb nende asemel linn. Tänavu suvel oli selliseid juhtumeid mitusada. Kas väljakäidud plaan on osaliselt ka surveavaldus lapsevanematele, et nad valiksid kooli aegsasti ega jätaks seda haridusameti teha, sellele Tallinna raad ei vastanud.