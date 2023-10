POLIITIK, VÕITLEJA JA JUHT: Hamasi tüürivad kolm ohtlikku terroristi, kelle tabamine on käinud Iisraelile üle jõu

Iisraeli kaitsejõud (IDF) on üritanud pikalt Hamasi kolme liidrit tabada, ent seni pole see õnnestunud. Kolmest mehest vaoshoituim Ismail Haniyeh on kogu Hamasi poliitiline juht, kes elab teadaolevalt Katari pealinnas Dohas. Seal on ta sisuliselt puutumatu. Teine liider ehk Mohammed Deif juhib Hamasi sõjalist tiiba. Tema on kolmest kõige verejanulisem ning müstilisem – arvatakse, et varjudesse hoidev palestiinlane võitleb Gazas viimse veretilgani. Kolmandaks tabamatuks on Hamasi de facto juht Yahya Sinwar, kes juhib Gaza sektoris sisuliselt kogu organisatsiooni tegevust.