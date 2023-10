EstAlert nutikas suitsuandur: uus standard tuleohutuses

Statistika on kurb. Sagedasim eluhoonetes asetleidvate tulekahjude tekkepõhjus oli hooletu suitsetamine ja lisaks 46 hukkunule, said põlengutes viga veel 76 inimest. Kuigi Eestis on suitsuandur kohustuslik juba 2009. aasta 1. juulist, oli hoonetes, kus hukkunuga põlengud aset leidsid toimiv suitsuandur vaid igas neljandas elamises.

Samas on turul väga palju kaasaegseid ja innovaatilisi suitsuandureid, mille kasutamine on ülimugav ja mis tagavad ka kodu turvalisuse. Üks taolistest suitsuanduritest on EstAlert Nutikas Suitsuandur, mis on ühendanud endas kvaliteedi, usaldusväärsuse ja innovatsiooni, tagades meelerahu ka siis kui teid parasjagu kodus ei viibi.

EstAlerti Nutika Suitsuanduri keskmeks on High Performance Dual light sensor. See kõrgtehnoloogiline sensor on disainitud tuvastama tulekahju esimesel võimalusel, samas vähendades oluliselt valehäireid, mida võivad põhjustada toiduvalmistamise aurud. Anduri preemium klassi kuumakindel plastkorpus tagab seadme pikaajalise töökindluse ja putukakindel disain vähendab veelgi valehäirete esinemist.

EstAlert Nutikas Suitsuandur on loodud kasutusmugavust silmas pidades. Seadme paigaldamine on tehtud imelihtsaks tänu kaasasolevale spetsiaalsele paigaldusteibile, mille abil saab seadme paigaldamisega igaüks hakkama. Anduri kompaktne ja minimalistlik disain sobib sujuvalt igasse interjööri, pakkudes diskreetset, kuid tõhusat kaitset.

Äpp muudab kasutamise mugavaks, selle abil saab ka valehäireid vajadusel vaigistada

Suitsuanduri üheks võtmeomaduseks on häireteadete edastamine otse nutitelefonile. Laadides alla Tuya App'i ja ühendades suitsuanduri Wi-Fi võrguga, saab teavitusi andurilt olenemata teie asukohast. Lisavõimalusena saab anda igale andurile nime, mis aitab kiiresti tuvastada, kus tulekahju tekkis. Seadme kohapealne helisignaal (85dB) tagab, et häireid ei ignoreerita.

Tuya äpi kasutamine on tasuta ja see on saadaval nii Google Play kui ka App Store'i kaudu. Äpi abil saab hõlpsasti vaigistada ka valehäireid, mistõttu pole vaja selleks enam lae alla ronida. Äpi abil saab see probleem mugavalt lahendatud. Kuid alati võib juhtida, et põhjusel või teisel võib andur anda valehäiret ka siis, kuid teid pole kodus. Seega vaigistamist võib kasutada vaid siis, kui olete kindel, et ohtu teile ja teie varale tegelikult ei ole.