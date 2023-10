Osade ID-kaartide sertifikaadid kehtivad dokumendist endast päeva võrra vähem

ID-kaardid kehtivad nii isikut tõendava dokumendi kui ka elektroonilist autentimist ja digiallkirjastamist võimaldava vahendina kuni viis aastat. Tehnilise vea tõttu kaarditootja infosüsteemide vahelises suhtluses on osade varasematel aastatel väljastatud ID-kaartide, elamisloakaartide ja digi-ID kaartide sertifikaatide kehtivusaeg ühe päeva võrra lühem. See tähendab, et dokumendi kehtivusaja viimasel päeval ei saa seda enam kasutada digitaalseks autentimiseks ja digiallkirjade andmiseks. Füüsilise dokumendina kehtib kaart oma kehtivusaja lõpuni.