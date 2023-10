UNT VÕI HUNT?! Kas lugejad teevad raamatupoodides hitt-toodetel vahet?

Sotsiaalmeedias on raamatukoid andnud tormihoiatuse: kes läheb kauplusesse värsket (h)undi teost ostma, peaks hoolikalt vaatama, et talle tuuakse ikka see õige ja küsitud versioon. Nimelt on väikese vahega vallutamas raamaturgu kaks kirjatükki, mille keskmes on kaunis sarnase hääldusega tegelased.