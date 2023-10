Laste advokaat Tiina Mare Hiob: „Imestame, kust tulevad depressiivsed lapsed. Kallid vanemad, püüaks omavahel pehmemalt suhelda!“

Tohutu empaatia ja tolerantsus, teisalt jõuline enesekehtestamine laste huvide kaitsmisel. Nõnda kirjeldatakse pea 40 aastat advokaadina töötanud Tiina Mare Hiobit, kes hiljuti pälvis aunimetuse „Advokatuuri teemant“.

Palju õnne tunnustuse puhul! Eesti ühiskonnas ei olda tunnustamisega liiga altid.

Inimesi peaks rohkem tunnustama ja tänama! See annab positiivse fooni, et tööd pole tehtud asjata.

Kas on ka selliseid advokaate, kes utsitavad klienti, et näe, siit saab veel kinni hakata, et teisele vanemale ära panna?