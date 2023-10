ZÜLEYXA IZMAILOVA | MÖLAKATESTI ASEMELE OPERATIIVNE ARUANDLUS: kõik valijad peaksid saama reaalajas vaadata, kuidas Grünthali auto paak täitub

See, et meil on riigikogus kõige muu hulgas ka mölakaid, ei ole mitte kellelegi üllatuseks ja ausalt öeldes ei ole selles veendumiseks ka mingit testi vaja – nii Grünthali kui teiste „pärast-mind-tulgu-või-veeuputus“ rahvasaadikute eksistents on selge igale inimesele. Ja ilmselt on see ka osa demokraatia võludest ning valudest – see, mis toimub riigis, toimub ka riigikogu saalis.