OTSEBLOGI | Iisraeli kaitsejõudude luureülem tunnistas süüd, et ei suutnud Hamasi rünnakut ära hoida. Rünnakus ÜRO abiorganisatsiooni põgenikelaagrile hukkus kuus inimest

Toiduvarusid napib ja seltskonna liikmed püüavad iga päev väljas käia, et vaadata, kas konserve jagatakse. Rühmal on leiva küpsetamiseks vett ja nisu, kuid siiski ei jätku rohkem kui üheks toidukorraks päevas. See on lastele raske – kellest 10 on alla viieaastased. "Nad küsivad alati süüa ja vett ning me püüame neid hankida nii palju kui võimalik. See on väga piiratud... see on väga raske. Ma mõtlen, et meie eakad, me talume seda natuke, võime jääda näljaseks, aga kui lapsed küsivad süüa, ei saa me neile ära öelda.“