BRÜSSELI TERRORIRÜNNAK: rootslaste tapmisega uhkeldanud ja end Allahi sõdalaseks nimetanud tuneeslane tehti kahjutuks

Veretöö toimus esmaspäeval kohaliku aja järgi kella 19 ajal (Belgia on meist tund aega tagapool). Ööl vastu teisipäeva avalikustati, et tulistajaks oli 45aastane Abdesalem Lassoued. Tuneesia päritolu mees on allikate väitel Belgias illegaalselt – 2020. aastal lükati tema asüülitaotlus tagasi – ning teda on seostatud ka varem terroriaktidega. Arvatakse, et ta tegutses üksinda ning tema motiiv võis olla seotud hiljutiste Rootsi koraanipõletamistega.