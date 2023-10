SÕJAKOKKUVÕTE | Lätit kimbutasid esmaspäeval jälle küberpätid

Kolm Venemaale viidud Ukraina last vabastatakse sel nädalal Moskvas Katari diplomaatide töö tulemusel. Islamimaa on seadnud eesmärgi tuua Venemaalt Ukrainasse tagasi veel lapsi, ütles üks Katari ametnik esmaspäeval Reutersile. Näiteks aitas riik reedel kaasa seitsmeaastase Ukraina lapse tagasipöördumisele, kes on Eesti kaudu teel tagasi Ukrainasse, selgitas ametnik.

Läti sulges 15. oktoobrist kaks piiripunkti Venemaaga. Vientuļi ja Pededze punktid enam ei tegutse, sulgemine kulges rahulikult. Need, kes üritasid seda veel pühapäeval teadmatusest ületada, läksid pikema vaidluseta tagasi. Läti rahvusringhääling aga vahendab, et samal ajal on tõusnud illegaalsete piiriületuste arv riigi lühikesel piirijupil Valgevenega. Lisaks kimbutasid esmaspäeval Läti koole jälle ähvardavad e-kirjad – ikka samasugused, nagu Eesti ja Leedugi meedia on kajastanud. Mingil määral kannatab nende käes ka äsja valimised läbinud Poola. Reaalselt ohtlikeks Läti politsei vägivaldse sisuga sõnumeid ei pea. Siseminister Rihards Kozlovskis ütleb, et meilide eesmärk on rahvas ärevust tekitada ning nagu kiusajatega ikka, palub ta rahval nende tahtmisele mitte järele anda.