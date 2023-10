26 NOAHOOPI: USAs pussitas mees surnuks kuueaastase palestiinlasest poisi

Wadea Al-Fayoume sai hiljuti kuueaastaseks. Ta on sündinud Ühendriikides, tema ema Hanaan Shahin tuli Ameerikasse 12 aastat tagasi Läänekaldalt. „Ta on ingel,“ sõnas spordilembese ja sõbraliku poisi kohta tema isa Oday al-Fayoume. Ema ja isa enam koos ei elanud, šokiseisundis Oday, kes osales poja mõrva järel korraldatud politsei pressikonverentsil, on aga vahepeal saanud oma raskelt vigastatud eksnaisega suhelda ning panna kokku pildi, mis jõhkras rünnakus täpsemalt aset leidis.