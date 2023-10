OLEG SAMORODNI | SÕDA GAZA SEKTORIS: Venemaa on valinud araablaste poole juba ajaloolistel põhjustel

Oma esimesed eluaastad elasin Ukraina väikelinnas. Meie sõbralikus poisikeste kampas ei proovinud me kordagi välja selgitada, kes meist on ukrainlased ja kes on teisest rahvusest. Elasime linna ääres, sõjaväelennuvälja kõrval. Seetõttu oli selles linnaosas üsna palju venelasi, nõukogude ohvitseride lapsi. Ja siis ühel päeval tuli meie juurde üks selline laps tüüpilise vene perekonnanimega Sidorov. Meie seas oli aga poiss nimega Igor. Mäletan selgelt, kuidas see Sidorov talle lähenes ja vastikult naeratades küsis: „Kas sa oled juut? Noh, araablased rebivad teil sisikonna välja!“