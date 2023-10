KAS KOOLID ON KRIISIKS VALMIS? Hirmukirjad saabusid mõnda kooli ka esmaspäeval

Tartu Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi ütleb, et kool sai pommiähvarduse ka esmaspäeval. Kuigi neljapäeval seepeale koolist lapsed evakueeriti, jätkus esmaspäeval õppetöö kirjade kiuste. Sasi sõnul on politsei saatnud koolile juhendi, kuidas tuleb käituda. Lühidalt öeldakse juhendis, et tegu on spämmiga ning kirjad võivad korduda – sellest ei tohiks paanikasse sattuda. Siiski ei pea iga kord reageerima, kui reaalset ohtu pole tuvastatud.